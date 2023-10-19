Андрій Бєдняков поздоровив однорічного сина з днем народження зворушливим фото

Ведучий привітав сина із гумором

Життя дітей знаменитостей завжди привертає увагу шанувальників. Їм цікаво, як зірки відзначають дні народження своїх чад, як ведуть їх до школи, у які університети відправляють вчитися.

Сьогодні черговою такою радістю поділився Андрій Бєдняков. Його синові виповнився один рік. У виставленому пості в Instagram ведучий маленького Остапчика привітав із гумором, називаючи його по-дорослому Остапом Андрійовичем.

"Сину, сьогодні рівно рік, як ти, майже постійно, бачиш мене в телефоні. Любимо тебе, Остапе Андрійовичу! Навіть коли какаєш на килим. Навіть коли він на стіні. З днем народження, СИНУ! Твої мама, тато, сестра і Буфа (яка на килим тебе і навчила…)", — написав Бєдняков.

Пост Андрія Бєднякова

На такий допис посипалося чимало коментарів, у яких не тільки містилися побажання, а й зазначалося, що малюк схожий на маму. З приводу цього Бєднякову бажали не хвилюватися, адже, мовляв, наступна дитина може вдатися в нього.

"Як же схожий на Настю", "Многая літа у вільній країні при міцному здоров‘ї", "Рости здоровим і щасливим, хай твоє дитинство буде веселковим! А ще хочу сказати, що люди народжені 19 жовтня особливо класні! Я то точно знаю, бо і в мене сьогодні день народження!", "Здоровʼячка красотунчику!" — пишуть підписники в мережі.

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