От тли и слизней не останется и следа: используйте метод "солдатика"

Простой и безопасный метод борьбы со слизнями и тлей на участке

Владельцы дачных участков знают, как сложно избавиться от тли и слизней. При борьбе с вредителями иногда в ход идут самые неожиданные методы. В этом списке есть так называемый метод "солдатика".

Оказывается, вывести слизней и тлю на огороде можно с помощью насекомого с красно-черным рисунком на панцире, которого называют солдатиком. Растения для клопа-солдатика не являются главным источником пищи. Они поедают пыльцу, вытягивают соки, но не обгрызают листья и другие части растения. Поэтому опасности на участке они не представляют.

Вместе с тем клопы-солдатики активно поедают других насекомых. В их рационе встречается тля, трипсы, и, самое главное — слизни. Солдатики выпивают соки из слизней и улиток и тем самым уничтожают их.

Поэтому не стоит прогонять это насекомое. Если на участке клоп-солдатик не водится, можно попробовать привлечь его. Он любит селиться под корягами и трухлявой древесиной. Разложите по огороду трухлявую древесину и кору, чтобы привлечь солдатиков.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие процедуры нужно успеть провести на огороде до наступления холодов. Готовьте участок к зиме правильно.