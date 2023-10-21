Від попелиці та слимаків не залишиться й сліду: використовуйте метод "солдатика"

Простий та безпечний метод боротьби зі слимаками та попелицею на ділянці

Власники дачних ділянок знають, як складно позбутися попелиці та слимаків. При боротьбі зі шкідниками іноді в хід йдуть найнесподіваніші методи. У цьому списку є так званий метод "солдатика".

Виявляється, вивести слимаків і попелицю на городі можна за допомогою комахи з червоно-чорним малюнком на панцирі, яку називають солдатиком. Рослини для клопа-солдатика не є головним джерелом їжі. Вони поїдають пилок, витягують соки, але не обгризають листя та інші частини рослини. Тому небезпеки на ділянці вони не становлять.

Водночас клопи-солдатики активно поїдають інших комах. У їхньому раціоні зустрічається попелиця, трипси, і, найголовніше — слимаки. Солдатики випивають соки зі слимаків та равликів і тим самим знищують їх.

Тому не варто проганяти цю комаху. Якщо на ділянці клоп-солдатик не водиться, можна спробувати його залучити. Він любить селитися під корчами та трухлявою деревиною. Розкладіть по городу трухляву деревину та кору, щоб залучити солдатиків.

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