Укр

Таропрогноз на 24 октября 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет во вторник

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Прогноз Таро, чего всем ждать 24 октября
Прогноз Таро, чего всем ждать 24 октября. Фото telegraf.com.ua

Рассказываем, что ждет всех в этот день

Во вторник, 24 октября 2023 года, многих ждут досадные неприятности и возможно даже конфликты, однако у других наоборот могут случиться большие перемены к лучшему.

Об этом рассказывают карты Таро, которые выпали в раскладе на двадцать четвертый день октября. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Паж мечей, перевернутая Звезда, Шестерка мечей

Паж мечей

Судя по всему, в ближайшее время Вам будет сложно находить общий язык с людьми и, возможно, Вы услышите критику со стороны окружения или начальства, из-за которой может возникнуть конфликт. Не обостряйте ситуацию и прислушайтесь к критике, это будет Вам полезно.

Перевернутая Звезда

В скором времени какие-то Ваши надежды и мечты могут пойти прахом, может случиться кризис самооценки и нагрянуть депрессивное настроение. Заранее приготовьте себе что-то для поднятия духа, — выберите хороший фильм, запишитесь на йогу или купите вкусненького.

Шестерка мечей

Эта карта обещает скорые перемены к лучшему, указывает на то, что Вы оставите позади старые проблемы и обретете спокойствие. Слушайте свой внутренний голос.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака до конца недели по картам Таро.

Теги:
#Прогноз Таро