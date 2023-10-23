Таропрогноз на 24 жовтня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає у вівторок

Розповідаємо, що чекає на всіх у цей день

У вівторок, 24 жовтня 2023 року, на багатьох чекають прикрі неприємності і можливо навіть конфлікти, проте в інших навпаки можуть статися великі зміни на краще.

Про це розповідають карти Таро, які випали у розкладі на двадцять четвертий день жовтня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Паж мечів, перевернута Зірка, Шістка мечів

Паж мечів

Судячи з усього, найближчим часом Вам буде складно знаходити спільну мову з людьми і, можливо, Ви почуєте критику з боку оточення чи начальства, через яку може виникнути конфлікт. Не загострюйте ситуацію та прислухайтеся до критики, це буде Вам корисно.

Перевернута Зірка

Незабаром якісь Ваші надії та мрії можуть піти прахом, може статися криза самооцінки та нагрянути депресивний настрій. Заздалегідь приготуйте собі щось для підняття духу, виберіть хороший фільм, запишіться на йогу або купіть смачненького.

Шістка мечів

Ця карта обіцяє швидкі зміни на краще, вказує на те, що Ви залишите позаду старі проблеми і знайдете спокій. Слухайте свій внутрішній голос.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця тижня за картами Таро.