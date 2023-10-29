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Праздник 29 октября: что нельзя делать, чтобы потом не лить слезы

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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День Авраама Затворника отмечается в 2023 году 29 октября (ранее 11 ноября)
День Авраама Затворника отмечается в 2023 году 29 октября (ранее 11 ноября). Фото Freepik

Сегодня не стоит начинать новых дел

В воскресенье, 29 октября по новоюлианскому календарю (раньше 11 ноября) православная церковь отмечает день памяти преподобного Авраама Затворника, которые жил в Киево-Печерской Лавре в XII-XIII веках. Мощи святого покоятся в Ближних пещерах.

В этот день в старину обычно рассчитывались с пастухами, приглашали их насладиться пирогами, только что испеченными из свежего теста. Овчары, в свою очередь, после получения оплаты, устраивали себе праздник и веселились до поздней ночи.

Кроме этого, начиная с этой даты, наши предки начинали стричь животных. Согласно преданиям, перед тем как приступить к стрижке овец, владелец или владелица должны были взять небольшой кусок шерсти и поместить его в ножницы, чтобы задобрить злых духов.

Что нельзя делать 29 октября

  • Гневаться, кричать и много смеяться — придется долго лить слезы.
  • Начинать новые дела — не принесут успеха и хороших результатов.
  • Оставлять ребенка одного дома — можно получить большие неприятности.

Ранее мы писали, какой погоды ждать в конце октября украинцам. К примеру, 29 числа синоптики прогнозируют прекращение дождей.

Теги:
#Традиции #Праздники #Запреты #Церковные праздники