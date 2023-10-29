Свято 29 жовтня: що не можна робити, щоб потім не лити сльози

Сьогодні не варто розпочинати нових справ

У неділю, 29 жовтня за новоюліанським календарем (раніше 11 листопада) православна церква відмічає день пам’яті преподобного Авраама Затворника, який жив у Києво-Печерській Лаврі у XII-XIII століттях. Мощі святого спочивають у Ближніх печерах.

Цього дня в давні часи розраховувалися з пастухами, запрошували їх насолодитися пирогами, щойно випеченими зі свіжого тіста. Вівчарі, своєю чергою, після отримання оплати, влаштовували собі свято та веселилися до пізньої ночі.

Окрім цього, починаючи з цієї дати, наші предки починали стригти тварин. Згідно з переказами, перед тим як розпочинати стрижку овець, власник або власниця мали взяти невеликий шматок вовни і помістити його в ножиці, щоб задобрити злих духів.

Що не можна робити 29 жовтня

Гніватися, кричати і багато сміятися — доведеться довго лити сльози.

Починати нові справи — не принесуть успіху та хороших результатів.

Залишати дитину одну вдома — можна отримати великі неприємності.

Раніше ми писали, на яку погоду чекати наприкінці жовтня українцям. Наприклад, 29 числа синоптики прогнозують припинення дощів.