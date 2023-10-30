Синичкин день 30 октября: что нельзя делать, если не хотите неудач в делах

Народный праздник в старину с пышностью отмечали рыбаки и охотники

В понедельник, 30 октября по новоюлианскому церковному календарю (раньше 12 ноября), отмечается Синичкин день, а православные христиане в этот день почитают память священномученика Зиновия и мученицы Зиновии. Также народный праздник носит название Зиновьев день в честь святых, которые являлись друг другу братом и сестрой.

В народном календаре праздник стал известен как "Синичкин", потому что в это время на зимовку прилетают птицы, такие как синицы, сойки, снегири, свиристели и другие. Синицы, особенно 30 октября, были в почете. Существовало поверье, что если эта птица прилетит во двор, это принесет удачу и изобилие.

Рыбаки и охотники отмечали праздник, сопровождаемый пышными застольями и обрядами. В этот день на столах традиционно выставляли блюда из крольчатины или зайчатины. Кроме того, Синичкин день считается благоприятным для отказа от вредных привычек. Любое начинание обещает большой успех.

Что нельзя делать 30 октября

Нельзя сидеть дома — будут ждать неудачи в делах.

Выгонять из дома залетевшую синичку — плохая примета.

Просить соль взаймы — случится затяжная ссора с родственником.

Ранее мы писали, какой погоды ждать в конце октября украинцам. К примеру, первый день этой недели порадует украинцев небольшим потеплением.