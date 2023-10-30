Синиччин день 30 жовтня: що не можна робити, якщо не хочете невдач у справах

Народне свято за старих часів з пишністю відзначали рибалки та мисливці

У понеділок, 30 жовтня за новоюліанським церковним календарем (раніше 12 листопада), відзначається Синиччин день, а православні християни цього дня вшановують пам’ять священномученика Зиновія та мучениці Зиновії. Також народне свято зветься Зиновіїв день на честь святих, які були один одному братом і сестрою.

У народному календарі свято стало відоме як "Синиччин", тому що в цей час на зимівлю прилітають птахи, такі як синиці, сойки, снігурі, омелюхи та інші. Синиці, особливо 30 жовтня, були у пошані. Існувало повір’я, що якщо цей птах прилетить у двір, це принесе удачу та достаток.

Рибалки та мисливці відзначали свято, яке супроводжувалося пишними застіллями та обрядами. Цього дня на столах традиційно виставляли страви із кролятини або зайчатини. Крім того, Синиччин день вважається сприятливим для відмови від шкідливих звичок. Будь-яке починання обіцяє великий успіх.

Що не можна робити 30 жовтня

Не можна сидіти вдома — чекатимуть невдачі у справах.

Виганяти з дому синичку, що залетіла, — погана прикмета.

Просити сіль у борг — трапиться затяжна сварка з родичем.

Раніше ми писали, на яку погоду чекати наприкінці жовтня українцям. Наприклад, перший день цього тижня потішить українців невеличким потеплінням.