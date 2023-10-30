Это влияет на вкус и остроту: когда лучше всего выкапывать хрен в огороде

Простые советы дачникам на ноябрь

Хрен очень полезное и неприхотливое растение. Корни хрена в земле могут находится целый год, он относится к растениям, которые могут зимовать на грядках, а вот выкапывать его лучше в период с апреля по ноябрь.

Как известно, в пищу используют корень хрена, тогда как листья можно добавлять в консервацию с другими овощами, пишет aif.by. Лучше всего выкапывать корни хрена молодыми, пока они не ушли в землю на полметра и больше.

Когда копать хрен?

Копают хрен и весной, и летом, и осенью. Если решили выкопать осенью, то лучше это делать в ноябре, так как в это время снижается содержание сахаров и остроты, вот питательных веществ остается максимальное количество. Копайте в последнюю декаду ноября, на убывающую Луну, тогда корни будут более устойчивы перед загниванием.

Как хранить корни хрена?

После того, как выкопаете хрен, просушите корневища в темном месте с прохладной температурой. Однако, мыть корни категорически не рекомендуют. Высохшие корни хрена сложите в ящик, присыпьте землей и отправьте в темное место. Можно также сразу отмыть и почистить хрен, затем натереть и отправить на хранение в морозилку.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что хрен очень живучий и может захватить весь участок. Узнайте, как избавиться от зарослей хрена на огороде.