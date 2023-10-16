Не спешите выкапывать: какие растения могут зимовать на грядках

Некоторые корнеплоды и зелень можно оставлять на грядках на зиму

Осенью дачники преимущественной заняты тем, чтобы до холодов собрать весь урожай и подготовить многолетние растения к зимовке. Но далеко не все овощи обязательно убирать на хранение в погреб. Есть растения, которые прекрасно будут чувствовать себя на грядке даже в морозную погоду. Их можно собирать и употреблять в пищу всю осень, а затем и весной, после того как сойдет снег.

Корнеплоды

Топинамбур или Земляная груша. Выкопанные клубни плохо хранятся в погребе. Они покрываются пятнами и могут плесневеть. Зимуя в почве топинамбур не портится. Его даже можно не укрывать на зиму, если погода снежная. В малоснежную зиму лучше укрыть грядки соломой и лапником.

Морковь перенесет морозы на грядке, если предварительно ее хорошо укрыть. На открытой грядке она может находиться вплоть до ноября. А потом ботву нужно срезать и прикрыть лапником. Поверх лапника следует уложить слой опада и соломы толщиной до 15 см, а затем пленку.

Пастернак тоже может зимовать в земле. Для этого его необходимо окучить слоем почвы толщиной 4-5 см. На грядке должен получиться небольшой холмик.

Зелень

Петрушка, корневой сельдерей и мангольд отлично зимуют в земле. Через пару недель после схода снега весной они дадут первый урожай.

Грядку с петрушкой на зиму необходимо окучить землей или замульчировать перегноем или компостом слоем 5-10 см.

У сельдерея перед зимовкой нужно срезать ботву и окучить. Грядку желательно накрыть лапником.

Мангольд нужно на зиму укрыть опилками или торфом в 3 см толщиной.

Не нуждаются в осенней уборке щавель, хрен, ревень, любисток, мята, мелисса, душица, эстрагон. Все они переносят зимние холода.

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