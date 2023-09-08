Нужны иголки и песок: как надолго сохранить урожай в погребе

Доступные средства помогут сохранить овощи зимой свежими

Вырастить и собрать урожай — только часть дела. Не менее важно сохранить его в свежем виде как можно дольше. Какие-то плоды быстро гниют, какие-то — высыхают. Задача дачника — подготовить и правильно организовать хранение овощей и фруктов, чтобы минимизировать риск потери урожая.

Лучшим местом для хранения фруктов и овощей зимой является погреб с высокой влажностью и температурой воздуха немного выше 0 градусов. Также можно обратиться к народным средствам, которые помогут сберечь продовольствие.

Как хранить овощи и фрукты в погребе долго

Используйте мох сфагнум. Он обладает бактерицидными свойствами, впитывает влагу, убивает бактерии. Высушенным мхом перекладывают картофель, морковь, свеклу, репчатый лук, луковицы и корневища цветов. Мох защищает урожай от гнили, высыхания и развития патогенных грибков.

Хвойные иголки, как и сфагнум, имеют бактерицидные и антисептические свойства и способы продлить сроки хранения картофеля, свеклы, моркови и других корнеплодов. Иголки нужно собрать, хорошо высушить, засыпать на дно емкости. Сверху уложить корнеплоды так, чтобы они не соприкасались друг с другом и снова насыпать слой иголок. Слои чередовать до верха емкости.

Благодаря антисептическим свойствам, низкой теплопроводности и способности впитывать и удерживать влагу торф применяется и в качестве консерванта при хранении овощей и фруктов. С его помощью можно на длительный срок сохранить свеклу, морковь, картофель, репу, репчатый лук, помидоры, яблоки, груши, луковицы цветочных культур, зелень.

На дно ящика без отверстий насыпают слой торфа толщиной около 5 см, а затем укладывают ряд плодов таким образом, чтобы они не соприкасались друг с другом. Слои чередуют и сверху все снова засыпают торфяной крошкой. В таких условиях урожай не сохнет и не прорастает.

Песок отлично подходит для хранения моркови. В нем она не гниет, не сохнет, не прорастает.

Опилки используют для хранения свеклы, моркови, редьки дайкон и других овощей. Для хранения урожая берут деревянный ящик, на дно насыпают слой подготовленных опилок. Затем, чередуя их с овощами, закладывают ящик до верха. Сверху насыпают слой опилок. Опилки впитывают лишнюю влагу и не дают овощам и корнеплодам гнить.

Древесный уголь отлично подходит для хранения урожая яблок. Фрукты укладывают в ящики хвостиками вверх, затем присыпают толченым углем и плотно закрывают крышкой. При температуре ниже 10°С яблоки не теряют своих вкусовых качеств до самой весны.

Известь можно использовать для хранения картофеля. Картофель необходимо тщательно посыпать сухой известью, и он прекрасно сохранится до нового урожая. Перед готовкой известь необходимо тщательно удалить.

Для хранения урожая можно использовать высушенные кленовые листья. Их укладывают на дно емкости с отверстиями, а сверху размещают слой яблок или слив. Сверху плоды снова закрывают слоем листьев.

Для хранения винограда применяют высушенные кукурузные листья. Гроздья необходимо уложить в плотный без щелей ящик и со всех сторон закрыть их кукурузными листьями. Затем ящик нужно плотно закрыть. Так ягоды сохранятся дольше.

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