Потрібні голки та пісок: як надовго зберегти врожай у льоху

Доступні засоби допоможуть зберегти овочі взимку свіжими

Виростити та зібрати врожай – лише частина справи. Не менш важливо зберегти його у свіжому вигляді якомога довше. Якісь плоди швидко гниють, якісь висихають. Завдання дачника — підготувати та правильно організувати зберігання овочів та фруктів, щоб мінімізувати ризик втрати врожаю.

Найкращим місцем для зберігання фруктів та овочів взимку є льох з високою вологістю та температурою повітря трохи вище 0 градусів. Також можна звернутися до народних засобів, які допоможуть зберегти продовольство.

Як зберігати овочі та фрукти у льоху довго

Використовуйте мох сфагнум. Він має бактерицидні властивості, вбирає вологу, вбиває бактерії. Висушеним мохом перекладають картоплю, моркву, буряк, цибулю, цибулини та кореневища квітів. Мох захищає врожай від гнилі, висихання та розвитку патогенних грибків.

Хвойні голки, як і сфагнум, мають бактерицидні та антисептичні властивості та можуть продовжити терміни зберігання картоплі, буряків, моркви та інших коренеплодів. Голки слід зібрати, добре висушити, засипати на дно ємності. Зверху укласти коренеплоди так, щоб вони не стикалися один з одним і знову насипати шар голок. Шари чергувати до верху ємності.

Завдяки антисептичним властивостям, низькій теплопровідності та здатності вбирати й утримувати вологу торф застосовується і як консервант при зберіганні овочів та фруктів. З його допомогою можна на тривалий термін зберегти буряк, моркву, картоплю, ріпу, цибулю, помідори, яблука, груші, цибулини квіткових культур, зелень.

На дно ящика без отворів насипають шар торфу товщиною близько 5 см, а потім укладають ряд плодів таким чином, щоб вони не торкалися один одного. Шари чергують і згори все знову засипають торф’яною крихтою. У таких умовах урожай не сохне та не проростає.

Пісок чудово підходить для зберігання моркви. У ньому вона не гниє, не сохне, не проростає.

Тирса використовують для зберігання буряків, моркви, редьки дайкон та інших овочів. Для зберігання врожаю беруть дерев’яний ящик, на дно насипають шар підготовленої тирси. Потім, чергуючи її з овочами, закладають ящик до верху. Зверху насипають шар тирси. Тирса вбирає зайву вологу і не дає овочам й коренеплодам гнити.

Деревне вугілля відмінно підходить для зберігання врожаю яблук. Фрукти укладають у ящики хвостиками нагору, потім присипають товченим вугіллям і щільно закривають кришкою. При температурі нижче 10 °С яблука не втрачають своїх смакових якостей до весни.

Вапно можна використовувати для зберігання картоплі. Картоплю необхідно ретельно посипати сухим вапном, і вона чудово збережеться до нового врожаю. Перед приготуванням вапно необхідно ретельно видалити.

Для зберігання врожаю можна використовувати висушене кленове листя. Його укладають на дно ємності з отворами, а зверху розміщують шар яблук чи слив. Зверху плоди знову закривають шаром листя.

Для зберігання винограду застосовують висушене кукурудзяне листя. Грона необхідно укласти в щільний без щілин ящик і з усіх боків закрити їх кукурудзяним листям. Потім шухляду потрібно щільно закрити. Так ягоди збережуться довше.

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