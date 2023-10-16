Не поспішайте викопувати: які рослини можуть зимувати на грядках

Деякі коренеплоди та зелень можна залишати на грядках на зиму

Восени дачники переважно зайняті тим, щоб до холодів зібрати весь урожай та підготувати багаторічні рослини до зимівлі. Але далеко не всі овочі обов’язково прибирати на зберігання в льох. Є рослини, які чудово почуватимуться на грядці навіть у морозну погоду. Їх можна збирати та вживати в їжу всю осінь, а потім і навесні, після того, як зійде сніг.

Коренеплоди

Топінамбур або Земляна груша. Викопані бульби погано зберігаються у льоху. Вони покриваються плямами й можуть пліснявіти. Зимуючи в ґрунті топінамбур не псується. Його навіть можна не вкривати на зиму, якщо стоїть снігова погода. У малосніжну зиму краще вкрити грядки соломою та лапником.

Морква перенесе морози на грядці, якщо попередньо її добре вкрити. На відкритій грядці вона може перебувати аж до листопада. А потім ботву потрібно зрізати та прикрити лапником. Поверх лапника слід укласти шар опаду та соломи завтовшки до 15 см, а потім плівку.

Пастернак також може зимувати у землі. Для цього його необхідно підгорнути шаром ґрунту товщиною 4-5 см. На грядці повинен вийти невеликий горбок.

Зелень

Петрушка, коренева селера і мангольд чудово зимують у землі. За кілька тижнів після сходу снігу навесні вони дадуть перший урожай.

Грядку з петрушкою на зиму необхідно підгорнути землею або замульчувати перегноєм або компостом шаром 5-10 см.

У селери перед зимівлею потрібно зрізати бадилля і підгорнути. Грядку бажано накрити лапником.

Мангольд потрібно на зиму вкрити тирсою або торфом завтовшки 3 см.

Не потребують осіннього прибирання щавель, хрін, ревінь, любисток, м’ята, меліса, материнка, естрагон. Усі вони переносять зимові холоди.

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