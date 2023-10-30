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Це впливає на смак та гостроту: коли найкраще викопувати хрін на городі

Автор
Галина Струс Галина Струс
Дата публікації
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Час збирання врожаю впливає на смакові якості хрону Новина оновлена 30 жовтня 2023, 12:54
Час збирання врожаю впливає на смакові якості хрону. Фото Freepik

Прості поради дачникам на листопад

Хрін дуже корисна і невибаглива рослина. Коріння хрону в землі може бути цілий рік, він відноситься до рослин, які можуть зимувати на грядках, а ось викопувати його краще в період з квітня по листопад.

Як відомо, в їжу використовують корінь хрону, тоді як листя можна додавати до консервації з іншими овочами, пише aif.by. Найкраще викопувати коріння хрону молодим, поки воно не пішли в землю на півметра і більше.

Коли копати хрін?

Копають хрін і навесні, і влітку, і восени. Якщо вирішили викопати восени, то краще це робити в листопаді, тому що в цей час знижується вміст цукрів та гостроти, а ось поживних речовин залишається максимальна кількість. Копайте в останню декаду листопада, на спадаючий Місяць, тоді коріння буде більш стійким перед загниванням.

Як зберігати коріння хрону?

Після того як викопаєте хрін, просушіть кореневища в темному місці з прохолодною температурою. Однак, мити коріння категорично не рекомендується. Висохле коріння хрону складіть у ящик, пересипте землею і відправте в темне місце. Можна також відразу відмити та почистити хрін, потім натерти та відправити на зберігання у морозилку.

Раніше "Телеграф" розповідав, що хрін дуже живучий і може захопити всю ділянку. Дізнайтеся, як позбутися чагарників хріну на городі.

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