Може захопити всю ділянку: як позбутися чагарників хрону

Замість корисної рослини хрін може перетворитися на шкідника

Хрін — незамінна добавка при консервації помідорів, огірків та інших овочів. Для цих цілей використовується як листя, так і коріння. Тому не дивно, що практично на кожній дачній ділянці можна зустріти цю рослину.

Посадивши хрін багатьом дачникам через деякий час доводиться сушити голову, як його вивести. Річ у тім, що ця рослина швидко розростається і може захопити всю землю.

Як вивести хрін з городу

Є лише один спосіб позбутися чагарників хрону на земельній ділянці. Для цього не потрібно використовувати хімію. Доведеться попрацювати лопатою та вилами.

Насамперед необхідно видалити все листя хрону. При цьому живці повинні залишатися у землі.

Потім необхідно взяти вила й обкопати весь простір навколо рослини в радіусі щонайменше півтора метра. Землю необхідно ретельно пропушити. Потім необхідно підняти кореневище за допомогою лопати.

Коріння потрібно видалити повністю. Крім того, необхідно позбутися всіх дрібних частинок, інакше наступного сезону вони знов проростуть.

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