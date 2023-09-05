Может захватить весь участок: как избавиться от зарослей хрена

Вместо полезного растения хрен может превратиться во вредителя

Хрен — незаменимая добавка при консервации помидоров, огурцов и других овощей. Для этих целей используются как листья, так и корешки. Поэтому неудивительно, что практически на каждом дачном участке можно встретить это растение.

Посадив хрен многим дачникам через время приходится ломать голову, как его вывести. Дело в том, что это растение быстро разрастается и может "захватить" всю землю.

Как вывести хрен с огорода

Есть только один способ избавиться от зарослей хрена на земельном участке. Для этого не понадобится применять химию. Придется поработать лопатой и вилами.

Прежде всего необходимо удалить все листья хрена. При этом черенки должны оставаться в земле.

Затем необходимо взять вилы и обкопать все пространство вокруг растения в радиусе не менее полутора метров. Землю необходимо тщательно прорыхлить. Затем необходимо приподнять корневище с помощью лопаты.

Корни нужно удалить полностью. Кроме того, необходимо избавиться от всех мелких частичек, иначе в следующем сезоне они прорастут.

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