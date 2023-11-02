Церковные праздники 2 ноября: что нельзя делать в этот день

В этот четверг пост не действует, но все же стоит отказаться от пары вредных привычек

В четверг, 2 ноября 2023 года, согласно новоюлианскому церковному календарю, православные христиане отмечают два праздника. Во-первых, сегодня день памяти святых мучеников Акиндина, Пигасия, Афония, Элпидифора и Анемподиста (по старому стилю 15 ноября). Во-вторых, верующие чтут 2 ноября преподобного Маркиана Киринейского (Кирского), в народе дату именуют праздником Житницы.

"Телеграф" рассказывает, чем известны сегодняшние праздники и что нельзя делать 2 ноября. Хотя пост сейчас не действует, верующие соблюдают ряд запретов.

Церковный праздник 2 ноября – день памяти святых мучеников Акиндина, Пигасия, Афония, Элпидифора и Анемподиста

Святые мученики Акиндин, Пигасий, Афоний, Элпидифор и Анемподист жили в в IV веке в Персии. Христиан преследовали за веру, пытали и поддавали издевательствам. Считается, что царь Сапор приказал захоронить святых заживо.

Церковный праздник 2 ноября — день памяти преподобного Маркиана Киринейского

Считается, что Маркиан Кирский жил в IV в. в Сирии. Несмотря на то, что вырос в обеспеченной семье, уделял внимание духовным знаниям и решил жить в пустыне отшельником. Всевышний вознаградил преподобного даром исцеляющей молитвы. С тех пор Маркиан помогал больным.

Что нельзя делать 2 ноября

В народной традиции сохраняются запреты, связанные с праздниками 2 ноября. А именно нельзя в этот день:

Надолго уезжать из дома.

Держать обиды.

Передавать деньги из рук в руки (согласно примете, так вы отдадите свою удачу).

Употреблять алкоголь.

Злоупотреблять сладким (по примете это сулит ссоры с родными).

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