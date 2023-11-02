Церковні свята 2 листопада: що не можна робити цього дня

Цього четверга пост не діє, але все ж таки варто відмовитися від пари шкідливих звичок

У четвер, 2 листопада 2023 року, згідно з новоюліанським церковним календарем, православні християни відзначають два свята. По-перше, сьогодні день пам’яті святих мучеників Акіндіна, Пігасія, Афонія, Елпідіфора й Анемподиста (за старим стилем 15 листопада). По-друге, віряни шанують 2 листопада преподобного Маркіана Киринейського (Кірського), у народі дату називають святом Житниці.

"Телеграф" розповідає, чим відомі сьогоднішні свята та що не можна робити 2 листопада. Хоча пост зараз не діє, віряни дотримуються низки заборон.

Церковне свято 2 листопада – день пам’яті святих мучеників Акіндіна, Пігасія, Афонія, Елпідифора й Анемподиста

Святі мученики Акіндін, Пігасій, Афоній, Елпідіфор і Анемподист жили в IV столітті в Персії. Християн переслідували за віру, катували та піддавали знущанням. Вважається, що цар Сапор наказав поховати святих живцем.

Церковне свято 2 листопада – день пам’яті преподобного Маркіана Киринейського

Вважається, що Маркіан Кірський жив у IV ст. у Сирії. Незважаючи на те, що виріс у забезпеченій сім’ї, приділяв увагу духовним знанням і вирішив жити в пустелі відлюдником. Всевишній нагородив преподобного даром зцілювальної молитви. З того часу Маркіан допомагав хворим.

Що не можна робити 2 листопада

У народній традиції зберігаються заборони, пов’язані зі святами 2 листопада. А саме не можна цього дня:

Надовго їхати з дому.

Тримати образи.

Передавати гроші з рук в руки (згідно з прикметою, так ви віддасте свою удачу).

Вживати алкоголь.

Зловживати солодким (за прикметою це обіцяє сварки з рідними).

Раніше "Телеграф" розповідав, які ще важливі церковні свята відзначають в Україні у листопаді 2023 року. У цьому вам допоможе календар на місяць.