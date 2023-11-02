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Самый красочный праздник Мексики: День мертвых отмечают прямо на кладбище (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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День мертвых отмечают 1 и 2 ноября Новость обновлена 02 ноября 2023, 15:04
День мертвых отмечают 1 и 2 ноября. Фото Getty Images

Мексиканцы очень любят праздник и прилаживают много сил, чтобы гуляние получилось ярким

Ежегодно 1 и 2 ноября День мертвых празднует ряд стран, включая Гватемалу, Гондурас, Сальвадор. Праздник, посвященный памяти умерших, особенно чтут жители Мексики. Люди верят, что в эти дни домой приходят в гости души усопших родственников.

В праздничный сезон мексиканцы создают импровизированные алтари в честь покойных, декорируют могилы и посещают кладбища с едой, напитками, цветами и многочисленными тематическими украшениями. Также 1 и 2 ноября по всей стране проходят карнавалы, где каждый может похвастаться "страшным" костюмом и ярким макияжем. Как гуляют мексиканцы в День мертвых – узнайте в фоторепортаже ниже.

День мертвых 2023 в Мексике

Día de Muertos – один из самых масштабных праздников страны. В этот сезоне в Мексику съезжаются туристы со всего мира. Путешественник мечтают увдеть, как мексиканцы делают подношения, украшают дома и кладбища, собираются на празднования с семьей.

День мертвых в Мексике 2023
Вид с воздуха на могилы, украшенные цветами на кладбище в пригороде Мехико. Фото: Getty Images
День мертвых в Мексике 2023
Мексиканское кладбище и храм в День мертвых 2023. Фото: Getty Images
День мертвых в Мексике 2023
Люди посещают могилы родных в праздничный вечер. Фото: Getty Images
День мертвых в Мексике 2023
Празднование Дня мертвых в Веракрусе. Фото: Getty Images
День мертвых в Мексике 2023
Мужчина у так называемого алтаря мертвых. Фото: Getty Images
День мертвых в Мексике 2023
Скулптура Катрины в Сапотланехо. Фото: Getty Images
День мертвых в Мексике 2023
В День мертвых считается, что умершие посещают дома и родных. Фото: Getty Images
День мертвых в Мексике 2023
Праздничный образ. Фото: Getty Images
День мертвых в Мексике 2023
Эффектный костюм. Фото: Getty Images
День мертвых в Мексике 2023
Традиционный наряд на праздник. Фото: Getty Images

К слову, День мертвых отмечают и в США. На популярной праздничной вечеринке, посвященной этой дате, появилась 42-летняя актриса Джессика Альба в соблазнительном образе мексиканской мертвой невесты.

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#Мексика #День мертвых