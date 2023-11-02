В полупрозрачном топе и с глубоким вырезом: 42-летняя Джессика Альба восхитила "страшным" луком (фото)

Актриса не стареет и подчеркивает стройные формы соблазнительными нарядами

Популярная американская актриса Джессика Альба всегда с фурором выходит в свет и восхищает стильными нарядами. В хэллоуинские дни звезда сериала "Темный ангел" показала стильный праздничный образ в мексиканской эстетике.

Как сообщает "Телеграф", 42-летняя Джессика Альба появилась на праздновании Día de Muertos Карлоса Эрика Лопеса в Hollywood Forever 1 ноября 2023 года в Калифорнии. Событие приурочено ко Дню мертвых — праздник, посвященный памяти умерших, который ежегодно отмечают 1 и 2 ноября в Мексике, Гватемале, Никарагуа, Гондурасе, Сальвадоре.

Так, на мероприятии актриса представала в эффектном черном платье. Полупрозрачный топ демонстрирует зону декольте, а длинная кружевная юбка с баской и глубоким вырезом оголяет ногу. Наряд Альба дополнила колготками в сетку, лаковыми сапогами и многочисленной бижутерией.

Акцентом ансамбля Джессики стали объемные цветы на волосах и черная фата. Завершает праздничный образ яркий макияж, на губы актриса нанесли красную помаду. Звезда фильма "Удачи, Чак" с удовольствием позировала перед камерами как сама, так и с другими гостями вечера.

Эффектный образ актрисы. Фото: Getty Images

Карлос Эрик Лопес, Джессика Альба и Гаэль Гарсия Берналь. Фото: Getty Images

Ранее папарацци застали Джессику Альбу в красивом кэжуал-образе. Стоит признать, что уже многие годы актриса не стареет и сохраняет подтянутые формы, которые умеет подчеркнуть нарядами.