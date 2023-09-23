Как куколка в бантах: нестареющая Джессика Альба чудесно выглядит на церемонии в Лос-Анджелесе (фото)

Знаменитую актрису сопровождал ее супруг

Звезда "Темного ангела" и "Фантастической четверки", 42-летняя Джессика Альба выглядела на церемонии в Лос-Анджелесе, как хорошенькая куколка с картинки. Мероприятие по поводу вручения премии Beverly Arts Icon Awards состоялось вечером в пятницу, 22 сентября.

Джессика Альба выбрала для выхода в свет многоярусное черно-белое полосатое длинное платье без рукавов. Его черные бретельки смотрелись очень элегантно, открывая красивую шею и декольте. Кружевные черно-белые рюши спускались по юбке до самого подола и создавали поистине ультра женственный образ. Свою тонкую талию Джессика подчеркнула бантом из черной ленты.

Актриса дополнила образ, украсив черным бантом и свои красивые волосы. Они были присобраны на затылке и уложены в длинные волнистые локоны, которые спадали ей на спину и через плечо. Идеально вписался в ансамбль классический стеганый черный кожаный кошелек Chanel с ремешком на цепочке.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Ее 44-летний муж, американский продюсер, актер и бизнесмен Кэш Уоррен выглядел под стать супруге в черном костюме, белой рубашке и черном галстуке-бабочке. У Джессики с мужем трое детей.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Ранее мы показывали, в каком образе недавно появилась на публике известная американская певица, экс-солистка группы The Pussycat Dolls Николь Шерзингер. Она сверкнула подтянутым прессом в облегающем ансамбле от Fendi.