Облегающий черный: Николь Шерзингер похвасталась формами в откровенном топе от Fendi (фото)

Из украшений на ней было только бриллиантовое кольцо

Известная американская певица Николь Шерзингер, которая этим летом впервые обручилась в свои 44 года, продемонстрировала шикарные формы во время Недели моды в Лондоне. Она появилась на публике в тотальном черном образе.

Как сообщает dailymail, экс-солистка группы The Pussycat Dolls 17 сентября показала свою подтянутую фигуру во всей красе. Для выхода в свет она выбрала стильный черный ансамбль от Fendi.

Николь Шерзингер возглавила шоу MAC Cosmetics The Face Show в Outernet на Лондонской неделе моды, надев черный укороченный топ и соответствующую юбку миди. Этот шикарный облегающий ансамбль подчеркнул ее потрясающее телосложение. Знаменитость привлекла взгляды жарким дымчатым макияжем и подчеркнула губы гламурным блеском для губ.

Свои волосы цвета воронового крыла певица уложила в скромный пучок. Две пряди, оставленные по бокам, элегантно обрамляли ее лицо. Звезда подчеркнула свой образ "вся в черном", продемонстрировав безупречный черный маникюр и педикюр для этого случая. Из украшений на ней можно было заметить сияющее бриллиантовое кольцо. Николь обручилась с 38-летним Томом Эвансом в июне, накануне своего 45-го дня рождения.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Ранее мы рассказывали, что на днях самая сексуальная женщина года Эшли Грэм стильно выглядела в Лондоне, поразив публику необычным платьем-корсетом. Она в очередной раз доказала, что потрясающе могут выглядеть не только модели "90-60-90".