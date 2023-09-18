Облягаючий чорний: Ніколь Шерзінгер похвалилася формами у відвертому топі від Fendi (фото)

З прикрас на ній була тільки діамантова каблучка

Відома американська співачка Ніколь Шерзінгер, яка цього літа вперше побралася у свої 44 роки, продемонструвала шикарні форми під час Тижня моди в Лондоні. Вона з’явилася на публіці у тотальному чорному образі.

Як повідомляє dailymail, екс-солістка гурту The Pussycat Dolls 17 вересня показала свою підтягнуту фігуру у всій красі. Для виходу у світ вона вибрала стильний чорний ансамбль від Fendi.

Ніколь Шерзінгер очолила шоу MAC Cosmetics The Face Show в Outernet на Лондонському тижні моди, одягнувши чорний укорочений топ та відповідну спідницю міді. Цей шикарний обтислий ансамбль підкреслив її приголомшливу статуру. Знаменитість привернула погляди гарячим димчастим макіяжем і підкреслила губи гламурним блиском для губ.

Своє волосся кольору воронового крила співачка поклала в скромний пучок. Два пасма, залишені з обох боків, елегантно обрамляли її обличчя. Зірка підкреслила свій образ "вся в чорному", продемонструвавши бездоганний чорний манікюр та педикюр для цього випадку. З прикрас на ній можна було помітити блискуче діамантове кільце. Ніколь побралася з 38-річним Томом Евансом у червні, напередодні свого 45-го дня народження.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Раніше ми розповідали, що днями найсексуальніша жінка року Ешлі Грем стильно виглядала в Лондоні, вразивши публіку незвичайною сукнею-корсетом. Вона вкотре довела, що мати приголомшливий вигляд можуть не тільки моделі "90-60-90".