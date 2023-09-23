Як лялечка в бантах: Джессіка Альба, що не старішає, чудово виглядала на церемонії в Лос-Анджелесі (фото)

Знамениту актрису супроводжував її чоловік

Зірка "Темного ангела" та "Фантастичної четвірки", 42-річна Джессіка Альба виглядала на церемонії в Лос-Анджелесі, як гарненька лялечка з картинки. Захід із вручення премії Beverly Arts Icon Awards відбувся ввечері в п’ятницю, 22 вересня.

Джессіка Альба обрала для виходу у світ багатоярусну чорно-білу смугасту довгу сукню без рукавів. ЇЇ чорні бретельки виглядали дуже елегантно, відкриваючи гарну шию та декольте. Мереживні чорно-білі рюші спускалися спідницею до самого подолу та створювали воістину ультра жіночний образ. Свою тонку талію Джессіка підкреслила бантом із чорної стрічки.

Актриса доповнила образ, прикрасивши чорним бантом і своє красиве волосся. Вони були підібрані на потилиці та укладені в довгі хвилясті локони, які спадали на спину і через плече. Ідеально вписався в ансамбль класичний стьобаний чорний шкіряний гаманець Chanel з ремінцем на ланцюжку.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Її 44-річний чоловік, американський продюсер, актор і бізнесмен Кеш Воррен виглядав в одному стилі з дружиною — він був у чорному костюмі, білій сорочці та чорній краватці-метелику. У Джессіки з чоловіком троє дітей.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Раніше ми показували, в якому образі нещодавно з’явилася на публіці відома американська співачка, екс-солістка гурту The Pussycat Dolls Ніколь Шерзінгер. Вона блиснула підтягнутим пресом в ансамблі від Fendi.