Ні натяку на старіння: папараці застали 42-річну Джесіку Альбу в стильному кежуал-образі (фото)

Вбранням актриса підкреслила струнку талію

Популярна американська актриса, зірка "Темного ангела" та "Фантастичної четвірки" Джесіка Альба прогулювалася Лос-Анджелесом, де її застали папараці 19 серпня 2023 року. Одна з найкрасивіших і найсексуальніших актрис сучасності залишається в підтягнутій формі вже багато років.

Як пише Daily Mail, 42-річну Джесіку Альбу помітили на вулиці з її старшою 15-річною дочкою Онор Уоррен. Ймовірно, дівчата мали шопінг, оскільки вони відвідали кілька дорогих магазинів.

Для прогулянки актриса вибрала комфортний, але стильний образ. На Джесіці Альбі білий укорочений топ у рубчик, біла сорочка базового крою, світлі джинси, а також ремінь та сандалі у бежевих тонах. Доповнюють вбрання прикраси, сонцезахисні окуляри й невелика сумка карамельного відтінку. Сорочку зірка залишила розстебнутою, продемонструвавши свою струнку талію.

Актриса не старіє. Фото: Getty Images

Джесіці Альбі 42 роки. Фото: Getty Images

Стильний та зручний образ. Фото: Getty Images

Джессіка Альба – успішна актриса, підприємець та мама. З 2008 року одружена з Кешем Уорреном. Пара виховує дві доньки та сина. Сімейними знімками знаменитість часто ділиться в соціальних мережах.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в об’єктив папараці потрапила зірка фільму "Рятувальники Малібу" Александра Даддаріо. Актриса прогулювалася в майже домашньому образі та без макіяжу.