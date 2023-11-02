У напівпрозорому топі та з глибоким вирізом: 42-річна Джесіка Альба захопила "страшним" луком (фото)

Актриса не старіє і підкреслює стрункі форми спокусливими вбраннями

Популярна американська актриса Джесіка Альба завжди з фурором виходить у світ і захоплює стильними вбраннями. У дні Геловіна зірка серіалу "Темний ангел" показала стильний святковий образ в мексиканській естетиці.

Як повідомляє "Телеграф", 42-річна Джесіка Альба з’явилася на святкуванні Día de Muertos Карлоса Еріка Лопеса у Hollywood Forever 1 листопада 2023 року у Каліфорнії. Подія приурочена до Дня мертвих — свято, присвячене пам’яті померлих, яке щорічно відзначають 1 та 2 листопада у Мексиці, Гватемалі, Нікарагуа, Гондурасі, Сальвадорі.

Так, на заході актриса постала в ефектній чорній сукні. Напівпрозорий топ демонструє зону декольте, а довга мережива спідниця з баскою і глибоким вирізом оголює ногу. Вбрання Альба доповнила колготками в сітку, лаковими чоботями та численною біжутерією.

Акцентом ансамблю Джесіки стали об’ємні квіти на волоссі та чорна фата. Завершує святковий образ яскравий макіяж, на губи актриса нанесла червону помаду. Зірка фільму "Щасти, Чак" із задоволенням позувала перед камерами як сама, так і з іншими гостями вечора.

Ефектний образ актриси. Фото: Getty Images

Карлос Ерік Лопес, Джессіка Альба й Гаель Гарсія Берналь. Фото: Getty Images

Раніше папараці застали Джесіку Альбу в гарному кежуал-образі. Варто визнати, що вже багато років актриса не старіє та зберігає підтягнуті форми, які вміє підкреслити вбраннями.