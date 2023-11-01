Она павлин, а муж яйцо: Хайди Клум взбудоражила сеть выбором костюмов для хэллоуинской вечеринки (фото)

Гости вечеринки тоже порадовали образами

В американской культуре, как известно, Хэллоуин очень почитаемый праздник. Так, по случаю Дня всех святых известная топ-модель немецкого происхождения Хайди Клум устроила традиционную хэллоуинскую вечеринку. На праздник в PATRÓN EL ALTO в Нью-Йорке собралось много звездных гостей и знаменитостей.

Сама же Хайди Клум, как главная звезда мероприятия, очень креативно подошла к созданию своего образа на Хэллоуин. Модель с ног до головы нарядилась в костюм яркого синего павлина и водила за собой "свиту", которая была частью ее образа в виде пышного зеленого хвоста. Известно, что живой частью костюма модели были танцоры Cirque du Soleil.

Фото: Getty Images

Выглядело это весьма эффектно и произвело впечатление среди гостей и пользователей сети. Хэллоуинский наряд модели уже второй день бурно обсуждается в соцсетях и прессе.

Не менее экстравагантный костюм был у мужа Хайди Клум Тома Каулитца. Он был одет в огромное белое павлинье яйцо.

Фото: Getty Images

Отметим, что на вечеринке Хайди Клум сопровождал не только муж, но и его брат-близнец Билл Каулитц в костюме единорога. Также пришла повеселиться и 19-летняя дочь модели Лени Клум.

Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Хайди Клум в обтягивающем платье миди показала впечатляющую фигурку в 50 лет. Супермодель дополнила образ ярким маникюром трендового цвета.