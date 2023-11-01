Вона павич, а чоловік яйце: Хайді Клум розбурхала мережу вибором костюмів для вечірки на Геловін (фото)

Гості вечірки теж порадували образами

В американській культурі, як відомо, Геловін дуже шановане свято. Так, з нагоди Дня всіх святих відома топ-модель німецького походження Хайді Клум влаштувала традиційну геловінську вечірку. На свято у PATRÓN EL ALTO в Нью-Йорку зібралося багато зіркових гостей та знаменитостей.

Сама ж Хайді Клум як головна зірка заходу дуже креативно підійшла до створення свого образу на Геловін. Модель з ніг до голови вбралася в костюм яскравого синього павича і водила за собою свиту, яка була частиною її образу у вигляді пишного зеленого хвоста. Відомо, що живою частиною наряду моделі були танцюристи Cirque du Soleil.

Фото: Getty Images

Виглядало це дуже ефектно і справило враження серед гостей та користувачів мережі. Геловінське вбрання моделі вже другий день бурхливо обговорюється в соцмережах та пресі.

Не менш екстравагантний костюм був у чоловіка Хайді Клум Тома Каулітца. Він був одягнений у величезне біле павиче яйце.

Фото: Getty Images

Зазначимо, що на вечірці Хайді Клум супроводжував не лише чоловік, а й його брат-близнюк Білл Каулітц у костюмі єдинорога. Також прийшла повеселитись і 19-річна донька моделі Лені Клум.

Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, що Хайді Клум у обтягуючій сукні міді показала вражаючу фігурку у 50 років. Супермодель доповнила образ яскравим манікюром трендового кольору.