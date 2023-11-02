Рус

Найбарвистіше свято Мексики: День мертвих відзначають прямо на цвинтарі (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
День мертвих відзначають 1 та 2 листопада Новина оновлена 02 листопада 2023, 15:04
День мертвих відзначають 1 та 2 листопада. Фото Getty Images

Мексиканці дуже люблять свято і прикладають багато сил, щоб гуляння вийшло яскравим

Щорічно 1 та 2 листопада День мертвих святкує низка країн, включаючи Гватемалу, Гондурас, Сальвадор. Свято, присвячене пам’яті померлих, особливо шанують жителі Мексики. Люди вірять, що цими днями додому приходять у гості душі померлих родичів.

У святковий сезон мексиканці створюють імпровізовані вівтарі на честь покійних, декорують могили та відвідують цвинтарі з їжею, напоями, квітами й численними тематичними прикрасами. Також 1 та 2 листопада по всій країні проходять карнавали, де кожен може похвалитися "страшним" костюмом та яскравим макіяжем. Як гуляють мексиканці у День мертвих – дізнайтесь у фоторепортажі нижче.

День мертвих 2023 у Мексиці

Dia de Muertos – одне з наймасштабніших свят країни. Цього сезону до Мексики з’їжджаються туристи з усього світу. Мандрівник мріють побачити, як мексиканці роблять підношення, прикрашають будинки та цвинтарі, збираються на святкування із сім’єю.

День мертвих у Мексиці 2023
Вид з повітря на могили, прикрашені квітами на цвинтарі в передмісті Мехіко. Фото: Getty Images
День мертвих у Мексиці 2023
Мексиканське кладовище та храм у День мертвих 2023. Фото: Getty Images
День мертвих у Мексиці 2023
Люди відвідують могили рідних у святковий вечір. Фото: Getty Images
День мертвих у Мексиці 2023
Святкування Дня мертвих у Веракрусі. Фото: Getty Images
День мертвих у Мексиці 2023
Чоловік біля так званого вівтаря мертвих. Фото: Getty Images
День мертвих у Мексиці 2023
Скульптура Катріни в Сапотланехо. Фото: Getty Images
День мертвих у Мексиці 2023
У День мертвих вважається, що померлі відвідують будинки й рідних. Фото: Getty Images
День мертвих у Мексиці 2023
Святковий образ. Фото: Getty Images
День мертвих у Мексиці 2023
Ефектний костюм. Фото: Getty Images
День мертвих у Мексиці 2023
Традиційне вбрання на свято. Фото: Getty Images

До речі, День мертвих відзначають і в США. На популярній святковій вечірці, присвяченій цій даті, з’явилася 42-річна актриса Джесіка Альба у спокусливому образі мексиканської мертвої нареченої.

Теги:
#Мексика #День мертвих