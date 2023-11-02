Таропрогноз на 3 ноября 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в пятницу

Рассказываем, что ждет всех в этот день

В пятницу, 3 ноября 2023 года, некоторых могут ждать неприятные новости, однако у других наоборот могут случиться серьезные перемены и появится свет в конце тоннеля.

Об этом рассказывают карты Таро, которые выпали в раскладе на третий день ноября. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Смерть, перевернутый Император, перевернутая Луна

Смерть

Не пугайтесь из-за названия карты, — она обещает Вам "смерть" чего-то такого в жизни, что больше Вам не нужно. Возможно, это может быть завершение жизненного этапа, избавление от старых обид или душевных ран, смена работы, и т.д. Не держитесь за старое.

Перевернутый Император

В этом положении карта указывает на крушение планов и бездействие. Возможно, Вам сложно справиться с текущим положением, и Вы никак не можете подстроить жизнь под новые реалии, не уверены в себе, и потому не можете сдвинуться дальше.

Перевернутая Луна

В обычном положении эта карта обещает мало хорошего, однако в перевернутом виде прогнозирует, что появится проблеск в конце туннеля, наступят положительные перемены, а искренняя любовь и забота победят самообман и смятение.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в любви в ноябре по картам Таро.