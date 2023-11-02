Таропрогноз на 3 листопада 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в п’ятницю

Розповідаємо, що чекає на всіх у цей день

У п’ятницю, 3 листопада 2023 року, на деяких можуть чекати неприємні новини, проте в інших навпаки можуть статися серйозні зміни і з’явиться світло в кінці тунелю.

Про це розповідають карти Таро, які випали у розкладі на третій день листопада. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Смерть, перевернутий Імператор, перевернутий Місяць

Смерть

Не лякайтеся через назву карти, — вона обіцяє Вам "смерть" чогось такого в житті, що більше Вам не потрібно. Можливо, це може бути завершення життєвого етапу, позбавлення від старих образ або душевних ран, зміна роботи тощо. Не тримайтеся за старе.

Перевернутий Імператор

У цьому положенні карта вказує на крах планів та бездіяльність. Можливо, Вам складно впоратися з поточним становищем, і Ви ніяк не можете підлаштувати життя під нові реалії, не впевнені в собі, тому не можете зрушити далі.

Перевернутий Місяць

У звичайному положенні ця карта обіцяє мало хорошого, проте в перевернутому вигляді прогнозує, що з’явиться проблиск в кінці тунелю, настануть позитивні зміни, а щире кохання та турбота переможуть самообман і сум’яття.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку в коханні в листопаді за картами Таро.