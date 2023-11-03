Таропрогноз на 4 ноября 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в субботу

Некоторым пришло время попробовать новое

В субботу, 4 ноября 2023 года, некоторые могут быть чрезмерно упрямыми и сами создать себе проблемы, в то время как для других это будет наоборот чрезвычайно плодотворный и интересный день.

Об этом рассказывают карты Таро, которые выпали в раскладе на четвертый день ноября. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите без лишних раздумий одну из карт на картинке ниже:

А теперь посмотрите, какую именно карту Вы выбрали:

Слева направо — Десятка кубков, перевернутый Иерофант, перевернутый Паж жезлов

Десятка кубков

Поздравляем, ведь это очень положительная карта. Второе ее название, — Владыка совершенного успеха. Она говорит, что Вас в ближайшее время ждет гармония, благополучие, покой и душевное равновесие.

Перевернутый Иерофант

Не бойтесь прибегать к новому и эксцентричному, — можете сменить образ, попробовать что-то новое или же решиться на экспериментальный подход решения любой другой насущной проблемы, это обязательно пойдет Вам на пользу.

Перевернутый Паж жезлов

Вы можете быть склонными к неоправданному риску и упрямству, что может Вам навредить. Также карта может предупреждать про дурные новости или важные вести, пришедшие с запозданием.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в любви в ноябре по картам Таро.