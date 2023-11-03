Таропрогноз на 4 листопада 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в суботу

Декому настав час спробувати нове

У суботу, 4 листопада 2023 року, деякі можуть бути надміру впертими і самі створити собі проблеми, тоді як для інших це буде, навпаки, надзвичайно плідний та цікавий день.

Про це розповідають карти Таро, які випали у розкладі на четвертий день листопада. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть без зайвих роздумів одну з карток на малюнку нижче:

А тепер подивіться, яку саме карту Ви обрали:

Зліва направо — Десятка кубків, перевернутий Ієрофант, перевернутий Паж жезлів

Десятка кубків

Вітаємо, адже це дуже позитивна мапа. Друга її назва — Владика досягнутого успіху. Вона каже, що на Вас найближчим часом чекає гармонія, добробут, спокій і душевна рівновага.

Перевернутий Ієрофант

Не бійтеся вдаватися до нового та ексцентричного, — можете змінити образ, спробувати щось нове або ж зважитися на експериментальний підхід вирішення будь-якої іншої насущної проблеми, це обов’язково піде Вам на користь.

Перевернутий Паж жезлів

Ви можете бути схильними до невиправданого ризику та впертості, що може зашкодити Вам. Також картка може попереджати про погані новини або важливі звістки, що прийшли із запізненням.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку в коханні в листопаді за картами Таро.