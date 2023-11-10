Таропрогноз на 11 ноября 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в субботу

День должен быть очень даже хорошим

Суббота, 11 ноября 2023 года, обещает быть весьма положительным и продуктивным днем, — многих ждет успех, реализация и лучик света в конце тоннеля.

Об этом рассказывают карты Таро, которые выпали в раскладе на одиннадцатый день ноября. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Шестерка мечей, перевернутая Десятка мечей, Мир

Шестерка мечей

Эта карта обещает скорые перемены к лучшему, указывает на то, что Вы оставите позади старые проблемы и обретете спокойствие. Слушайте свой внутренний голос.

Перевернутая Десятка мечей

В обычном положении эта карта прогнозирует беду, которая может обрушиться громом среди ясного неба. Однако перевернутая Десятка мечей обещает лучик надежды, который вскоре озарит Вашу жизнь. На некоторое время трудности отступят, появятся деньги и удача, — не упустите их.

Мир

Эта карта обещает триумф и процветание. Она указывает, что вот-вот Вы сможете приблизиться к материальному и семейному благополучию. Также это будет хороший день для поездок.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака на следующей неделе по картам Таро.