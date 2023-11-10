Таропрогноз на 11 листопада 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в суботу

День повинен бути дуже хорошим

Субота, 11 листопада 2023 року, обіцяє бути дуже позитивним і продуктивним днем, — на багатьох чекає успіх, реалізація і промінчик світла в кінці тунелю.

Про це розповідають карти Таро, які випали у розкладі на одинадцятий день листопада. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Шістка мечів, перевернута Десятка мечів, Світ

Шістка мечів

Ця карта обіцяє швидкі зміни на краще, вказує на те, що Ви залишите позаду старі проблеми і знайдете спокій. Слухайте свій внутрішній голос.

Перевернута Десятка мечів

У звичайному положенні ця карта прогнозує лихо, яке може обвалитися громом серед ясного неба. Однак перевернута Десятка мечів обіцяє промінчик надії, який незабаром осяє Ваше життя. На деякий час труднощі відступлять, з’являться гроші та удача — не проґавте їх.

Світ

Ця карта обіцяє тріумф та процвітання. Вона вказує, що ось-ось Ви зможете наблизитися до матеріального та сімейного благополуччя. Також це буде гарний день для подорожей.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку наступного тижня за картами Таро.