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Обязательно сделайте это с георгинами осенью: как правильно хранить клубни цветка

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Нужно устроить клубням теплую зимовку
Нужно устроить клубням теплую зимовку. Фото Pixabay

Есть несколько способов сохранить клубни георгинов зимой

Георгина — теплолюбивая культура, которая при хорошем уходе может цвести вплоть до поздней осени. На зимний период растение нужно обязательно выкопать и определить на хранение до наступления нового дачного сезона.

Клубни георгинов выкапывают поздней осенью, сразу же после первых заморозков. Надземная часть растения и цветки должны быть прихвачены морозом.

Стебли растения обрезают на 10 см над поверхностью почвы, куст обкапывают и аккуратно достают из земли. Выкапывать клубни рекомендуется в сухую, солнечную погоду. Клубни нужно промыть в воде, чтобы избавиться от возможных спор грибков и яиц насекомых-вредителей, затем подсушить их. Затем нужно зачистить подгнившие и обломанные части корня, а тонкие корни удалить.

Как хранить георгины зимой

Есть несколько вариантов хранения клубней георгинов в зимние месяцы. Желательно держать их в темном помещении с температурой воздуха от +3 и не выше 10 градусов тепла. Влажность воздуха должна быть на уровне 60-70%.

Способ №1 Парафин. Корни делят на части, чтобы на каждой была почка и помещают в растопленный на водяной бане парафин. Действовать нужно быстро, чтобы не обжечь корни.

Способ №2 Глина. Глину развести водой до состояния сметаны и окунуть в раствор подготовленные корни. После этого корни нужно подсушить в помещении2-3 дня.

Способ №3. Песок. Георгины складывают в емкости и пересыпают обеззараженным крупнозернистым песком.

Клубни хорош сохраняются в ящиках, ведрах, картонных коробках. Не следует упаковывать их в пакеты.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно собирать и хранить семена тыквы. Если все сделать правильно, в следующем сезоне получится собрать отличный урожай.

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#Цветы #Зимовка #Георгины