Получите шикарный урожай: как правильно собирать и хранить семена тыквы

При сборе семечки тыквы нужно учесть несколько факторов

Тыква — один из самых популярных осенних овощей, из которого можно приготовить много вкусных блюд и сделать инсталляцию на Хэллоуин. Среди дачников это растение считается одним из самых неприхотливых. Но для получения хорошего урожая важно не только правильно ухаживать за культурой. Сбор и хранение семян также играют в этом важную роль.

Предназначенную для сбора семян, тыкву рекомендуют высаживать отдельно и подальше от других овощей. Особенно, от кабачков и патиссонов. Также нужно выбирать только здоровые плоды тыквы, однородные по цвету и правильной формы.

Как собрать семена тыквы

Подготовьте тыкву к процессу сбора семян. Вызревший до заморозков плод около месяца нужно подержать в теплом помещении. Здесь важно не передержать тыкву, чтобы семечки не проросли внутри плода.

Для сбора семян следует разрезать тыкву не по центру, а сбоку, чтобы не повредить их. Затем нужно извлечь семечки, очистить их от мякоти и промыть в прохладной воде.

Из всех нужно выбрать крупные, полные, без дефектов и механических повреждений семена и просушить в теплом и сухом помещении.

Как правильно хранить семена тыквы

Хоть семена тыквы и защищены от внешних воздействий твердой и прочной кожурой, при повышенной влажности она может стать уязвимой. В то же время хранение в слишком теплом месте приведет к потере всхожести. Избегать стоит и перепадов температур.

Оптимальные условия – сухое и темное место с температурой воздуха до 16°С и умеренной влажностью. Семена тыквы лучше хранить в тканевых или бумажных мешочках.

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