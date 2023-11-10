Отримаєте шикарний урожай: як правильно збирати та зберігати насіння гарбуза

При збиранні насіння гарбуза потрібно врахувати кілька факторів

Гарбуз — один з найпопулярніших осінніх овочів, з якого можна приготувати багато смачних страв і зробити інсталяцію на Хелловін. Серед дачників ця рослина вважається однією з найневибагливіших. Але для отримання хорошого врожаю важливо не лише правильно доглядати культуру. Збір та зберігання насіння також відіграють у цьому важливу роль.

Призначений для збору насіння гарбуз рекомендують висаджувати окремо та подалі від інших овочів. Особливо від кабачків та патисонів. Також потрібно вибирати тільки здорові плоди гарбуза, однорідні за кольором та правильної форми.

Як зібрати насіння гарбуза

Підготуйте гарбуз до процесу збирання насіння. Плід, що визрів до заморозків, близько місяця потрібно потримати в теплому приміщенні. Тут важливо не перетримати гарбуз, щоб насіння не проросло всередині плода.

Для збору насіння слід розрізати гарбуз не по центру, а збоку, щоб не пошкодити його. Потім потрібно витягти насіння, очистити їх від м’якоті й промити в прохолодній воді.

З усіх потрібно вибрати велике, повне, без дефектів та механічних пошкоджень насіння та просушити у теплому та сухому приміщенні.

Як правильно зберігати насіння гарбуза

Хоча насіння гарбуза і захищене від зовнішніх впливів твердою та міцною шкіркою, при підвищеній вологості вона може стати вразливою. Водночас зберігання в дуже теплому місці призведе до втрати схожості. Уникати варто і перепадів температур.

Оптимальні умови – сухе та темне місце з температурою повітря до 16°С та помірною вологістю. Насіння гарбуза краще зберігати в тканинних або паперових мішечках.

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