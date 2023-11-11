Обов’язково зробіть це з жоржинами восени: як правильно зберігати бульби квітки

Є кілька способів зберегти бульби жоржин взимку

Жоржина — теплолюбна культура, яка при гарному догляді може цвісти аж до пізньої осені. На зимовий період рослину потрібно обов’язково викопати та покласти на зберігання до настання нового дачного сезону.

Бульби жоржин викопують пізньої осені, відразу ж після перших заморозків. Надземна частина рослини та квітки повинні бути прихоплені морозом.

Стебла рослини обрізають на 10 см над поверхнею ґрунту, кущ обкопують та акуратно дістають із землі. Викопувати бульби рекомендується у суху, сонячну погоду. Бульби потрібно промити у воді, щоб позбутися можливих спор грибків та яєць комах-шкідників, потім підсушити їх. Потім потрібно зачистити підгнилі й обламані частини кореня, а тонке коріння видалити.

Як зберігати жоржини взимку

Є кілька варіантів зберігання бульб жоржин у зимові місяці. Бажано тримати їх у темному приміщенні з температурою повітря від +3 та не вище 10 градусів тепла. Вологість повітря має бути на рівні 60-70%.

Спосіб №1 Парафін. Коріння ділять на частини, щоб на кожній була брунька та поміщають у розтоплений на водяній бані парафін. Діяти потрібно швидко, щоб не обпалити коріння.

Спосіб №2 Глина. Глину розвести водою до стану сметани та занурити у розчин підготовлене коріння. Після цього коріння потрібно підсушити у приміщенні 2-3 дні.

Спосіб №3. Пісок. Жоржини складають у ємності та пересипають знезараженим крупнозернистим піском.

Бульби добре зберігаються в ящиках, відрах, картонних коробках. Не слід упаковувати їх у пакети.

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