Таропрогноз на 12 ноября 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в воскресенье

День обещает быть тяжелым

Воскресенье, 12 ноября 2023 года, может быть весьма сложным днем, — многих ждет упадок сил, конфликты и разные досадные неприятности.

Об этом рассказывают карты Таро, которые выпали в раскладе на двенадцатый день ноября. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутая Тройка пентаклей, перевернутый Король жезлов, Пятерка мечей

Перевернутая Тройка пентаклей

В этом положении карта указывает на халтуру. В силу неопытности и отсутствия особого желания Вы можете филонить в разных аспектах, начиная от работы и заканчивая отношениями с другими людьми.

Перевернутый Король жезлов

Вы уверенно идете к своей цели, но при этом не слишком задумываетесь о чувствах окружающих, что может обернуться для Вас конфликтами, нелестными отзывами и неприятными новостями. По возможности будьте добрее.

Пятерка мечей

У Вас могут случиться конфликты, ссоры, произойти что-то подлое или унизительное. При этом направлено оно может быть как против Вас, так и Вы сами можете стать источником негатива. Серьезные дела лучше отложить.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака на следующей неделе по картам Таро.