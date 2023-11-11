Таропрогноз на 12 листопада 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в неділю

День обіцяє бути важким

Неділя, 12 листопада 2023 року, може бути дуже складним днем, — на багатьох чекає відсутність сил, конфлікти та різні прикрі неприємності.

Про це розповідають карти Таро, які випали у розкладі на дванадцятий день листопада. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернута Трійка пентаклів, перевернутий Король жезлів, П’ятірка мечів

Перевернута Трійка пентаклів

У цьому положенні карта вказує на халтуру. Через недосвідченість та відсутність особливого бажання Ви можете філонити в різних аспектах, починаючи від роботи та закінчуючи стосунками з іншими людьми.

Перевернутий Король жезлів

Ви впевнено йдете до своєї мети, але при цьому не надто замислюєтеся про почуття оточуючих, що може обернутися для Вас конфліктами, невтішними відгуками та неприємними новинами. По можливості будьте добрішими.

П’ятірка мечів

У Вас можуть статися конфлікти, сварки, відбутися щось підле чи принизливе. При цьому спрямоване воно може бути як проти Вас, так і Ви можете стати джерелом негативу. Серйозні справи краще відкласти.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку наступного тижня за картами Таро.