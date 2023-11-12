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Таропрогноз на 13 ноября 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в понедельник

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Прогноз Таро, чего всем ждать 13 ноября
Прогноз Таро, чего всем ждать 13 ноября. Фото telegraf.com.ua

Рассказываем, что ждет всех в этот день

В понедельник, 13 ноября 2023 года, некоторым стоит отложить все дела, в то время как у остальных все сложится отлично.

Об этом рассказывают карты Таро, которые выпали в раскладе на тринадцатый день ноября. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Десятка жезлов, Шестерка мечей, Двойка мечей

Десятка жезлов

Эта карта еще называется Владыкой великой силы. Она говорит, что Вы можете столкнуться с какой-то проблемой, однако Сила будет на Вашей стороне. Возможно, будет нелегко, но Вы предупреждены и справитесь.

Шестерка мечей

Эта карта обещает скорые перемены к лучшему, указывает на то, что Вы оставите позади старые проблемы и обретете спокойствие. Слушайте свой внутренний голос.

Двойка мечей

Эта карта советует отгородиться на время от окружающего мира, — есть риск, что Вас попытаются вовлечь в конфликты, или Вы сделаете ошибку в принятии решений.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака на следующей неделе по картам Таро.

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