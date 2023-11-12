Таропрогноз на 13 листопада 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в понеділок

Розповідаємо, що чекає на всіх у цей день

У понеділок, 13 листопада 2023 року, деяким варто відкласти всі справи, тоді як у решти все складеться добре.

Про це розповідають карти Таро, які випали у розкладі на тринадцятий день листопада. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Десятка жезлів, Шістка мечів, Двійка мечів

Десятка жезлів

Ця карта ще називається Владикою великої сили. Вона каже, що Ви можете зіткнутися з проблемою, проте Сила буде на Вашій стороні. Можливо, буде нелегко, але Ви попереджені та впораєтеся.

Шістка мечів

Ця карта обіцяє швидкі зміни на краще, вказує на те, що Ви залишите позаду старі проблеми і знайдете спокій. Слухайте свій голос.

Двійка мечів

Ця карта радить відгородитися на якийсь час від навколишнього світу, є ризик, що Вас спробують залучити до конфліктів, або Ви зробите помилку в прийнятті рішень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку наступного тижня за картами Таро.