Огурцы взойдут на 100%: что сделать с семенами уже в ноябре

Всхожесть и урожайность огурцов поразят даже опытных дачников

В ноябре на дачном участке остается не так уж и много работы. Дачники садят озимые овощи, укрывают на зиму растения в саду. В это же время можно потихоньку готовиться к новому сезону и провернуть небольшую хитрость с семенами.

Если нужно повысить всхожесть семян и увеличить урожайность рекомендуется провести процедуру яровизации. Этот метод предполагает охлаждение семян растений перед посевом, пишет Ukr.media. Он подходит для семян огурцов, моркови, томатов и даже для картофеля.

Для получения сильной и здоровой рассады огурцов в ноябре нужно поместить семена в теплое место. Можно даже положить их рядом с батареей, только следить за тем, чтобы семечки не прикасались к горячему металлу. Спустя 30 дней переложите семена огурцов в холодильник, на боковую дверцу.

За 2 недели до посева достаньте семена из холодильника и снова храните в теплом месте 10 дней. После этого разложите семена на смоченном в воде ватном диске и накройте его еще одним влажным диском. Отправьте "сэндвич" в холодильник на 3 дня.

Благодаря этой процедуре семена должны дать 100% всхожесть.

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