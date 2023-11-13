Огірки зійдуть на 100%: що зробити з насінням уже у листопаді

Схожість та врожайність огірків вразять навіть досвідчених дачників

У листопаді на дачній ділянці залишається не так багато роботи. Дачники садять озимі овочі, укривають на зиму рослини у саду. Водночас можна потихеньку готуватись до нового сезону та провернути невелику хитрість із насінням.

Якщо потрібно підвищити схожість насіння та збільшити врожайність, рекомендується провести процедуру яровізації. Цей метод передбачає охолодження насіння рослин перед сівбою, пише Ukr.media. Він підходить для насіння огірків, моркви, томатів та навіть для картоплі.

Для отримання сильної та здорової розсади огірків потрібно у листопаді помістити насіння у тепле місце. Можна навіть покласти його поряд з батареєю, тільки стежити за тим, щоб насіння не торкалося гарячого металу. Через 30 днів перекладіть насіння огірків у холодильник, на бічні дверцята.

За 2 тижні до посіву дістаньте насіння з холодильника та знову зберігайте у теплому місці 10 днів. Після цього розкладіть насіння на змоченому у воді ватному диску та накрийте його ще одним вологим диском. Відправте "сендвіч" у холодильник на 3 дні.

Завдяки цій процедурі насіння має дати 100% схожість.

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