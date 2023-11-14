Таропрогноз на 15 ноября 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в среду

Рассказываем, что ждет всех в этот день

В среду, 15 ноября 2023 года, будет весьма продуктивный день, — одни смогут чего-то добиться, а другие начать новую страницу в своей жизни.

Об этом рассказывают карты Таро, которые выпали в раскладе на пятнадцатый день ноября. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Девятка жезлов, Двойка жезлов, перевернутая Восьмерка мечей

Девятка жезлов

Второе название карты — "Владыка великой силы". Это карта-предупреждение, что в скором времени Вы можете столкнуться с какой-то старой проблемой, но сила будет на Вашей стороне, и Вы справитесь.

Двойка жезлов

Это — Владыка доминиона, который имеет на вооружении прошлые достижения, и вместе с ними задумывает новое предприятие, которое имеет все шансы на успех. Но избегайте слишком скоропалительных решений, это может выйти вам боком.

Перевернутая Восьмерка мечей

Возможно, Вы уже некоторое время были словно птичка, сидящая в открытой клетке, неспособные принять важное решение. Но скоро все изменится, Вы можете наконец увидеть выход из ситуации.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака до конца недели по картам Таро.