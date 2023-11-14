Таропрогноз на 15 листопада 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в середу

Розповідаємо, що чекає на всіх у цей день

У середу, 15 листопада 2023 року, буде вельми продуктивний день — одні зможуть чогось досягти, а інші розпочати нову сторінку у своєму житті.

Про це розповідають карти Таро, які випали у розкладі на п’ятнадцятий день листопада. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Дев’ятка жезлів, Двійка жезлів, перевернута Вісімка мечів

Дев’ятка жезлів

Друга назва карти — "Владика великої сили". Це карта-попередження, що незабаром Ви можете зіткнутися з якоюсь старою проблемою, але сила буде на Вашій стороні, і Ви впораєтеся.

Двійка жезлів

Це — Владика домініону, який має на озброєнні минулі здобутки, і разом із ними замислює нове підприємство, яке має всі шанси на успіх. Але уникайте занадто поспішних рішень, це може вийти вам боком.

Перевернута Вісімка мечів

Можливо, Ви вже деякий час були немов пташка, що сидить у відкритій клітці, нездатні прийняти важливе рішення. Але скоро все зміниться, Ви можете нарешті побачити вихід із ситуації.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця тижня за картами Таро.