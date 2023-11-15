Сеть завоевывает техно-версия "Щедрика": ее нужно послушать каждому (видео)

Ремикс сделали всемирно известные диджеи

Праздники медленно, но уверенно приближаются, в связи с чем все чаще в сети можно встретить самые разные версии всемирно известного украинского "Щедрика". В частности, отличный ремикс сделали одни из самых известных диджеев мира.

Речь идет про французского диджея Naeleck и израильский ди-джей дуэт Vini Vici, — все они входят в сотню самых известных диджеев мира по версии DJ Mag.

Ремикс выпустили под названием "Home Alone", что переводится как "Один дома". Скорее всего, такое название для трека выбрали из-за одноименного фильма, который у многих прочно ассоциируется с новогодними праздниками, как и украинский "Щедрик". И сама песня в фильме тоже была.

Очень пришлась по душе эта версия пользователям TikTok, — они сняли под эту музыку уже сотни видео, хотя некоторые из них, скорее всего, и не знают происхождение оригинальной мелодии. Но много видео сняли и украинцы.

"Это очень классно, что наша песня так популярна. Плохо, что некоторые считают ее американской", "Поблагодарите Симона Петлюру за то, что эта мелодия известна на весь мир", "Щедрик уже который век захватывает мир", "Украинский качает", — среди прочего, пишут в комментариях.

Как сообщал "Телеграф", также сейчас в сети вирусятся версии "Пса Патрона" на мотив всемирно известных хитов.