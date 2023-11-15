Мережу завойовує техно-версія "Щедрика": її потрібно послухати кожному (відео)

Ремікс зробили всесвітньо відомі діджеї

Свята повільно, але впевнено наближаються, у зв’язку з чим все частіше в мережі можна зустріти різні версії всесвітньо відомого українського "Щедрика". Зокрема чудовий ремікс зробили одні з найвідоміших діджеїв світу.

Йдеться про французького діджея Naeleck та ізраїльський ді-джей дует Vini Vici — всі вони входять до сотні найвідоміших діджеїв світу за версією DJ Mag.

Ремікс випустили під назвою "Home Alone", що перекладається як "Один удома". Найімовірніше, таку назву для треку обрали через однойменний фільм, який у багатьох міцно асоціюється з новорічними святами, як і український "Щедрик". І сама пісня у фільмі також була.

Дуже припала до душі ця версія користувачам TikTok, вони зняли під цю музику вже сотні відео, хоча деякі з них, швидше за все, і не знають походження оригінальної мелодії. Але багато відео було знято й українцями.

"Це дуже класно, що наша пісня така популярна. Погано, що деякі вважають її американською", "Подякуйте Симону Петлюрі за те, що ця мелодія відома на весь світ", "Щедрик уже яке сторіччя захоплює світ", "Українська качає", — серед іншого, пишуть у коментарях.

Як повідомляв "Телеграф", також зараз у мережі вирусяться версії "Пса Патрона" на мотив всесвітньо відомих хітів.